Feldversuch mit Geschmack

Wenn Birnenblätter mit Emmer gefüllt werden, Forellen auf Birnbaumästen sanft dahinräuchern und Wurzelbrot aus Malz aus dem Backofen duftet, dann ist das mutige regionale Küche. Denn was die Neuhofener Haubenköchin Theresia Palmetzhofer gemeinsam mit der Bio-Edelbrennerin Doris Farthofer im Rahmen der „ Mostviertler Feldversuche“ kredenzen wird, findet sich weder in Omas Kochbüchern, noch wird es in Lehrplänen oder TV-Kochshows zu entdecken sein.

„Raus aus der Komfortzone, Mut kann man nicht kaufen“ – unter diesem Motto wollen Mostviertler Spitzenköche und Top-Produzenten „mutige“ Gäste, Hobbyköche und kulinarisch Neugierige in den kommenden Monaten in ihren Bann ziehen und mit ihnen Neues entdecken. Es war eine experimentierfreudige hoch qualifizierte Runde, die da im April in einem Vierkanter bei Weistrach zusammensaß. Fragen, „Wie schmeckt das Mostviertel“ oder „Was bietet Mostviertler Erde“ wurden diskutiert und gleich in schmackhafte Realität umgesetzt. Mit allerlei Kräutern und Pflanzen der Region gewürzt schmorte ein in die Erde eingegrabenes Weidelamm unter glühenden Kohlen. Der Genuss beim Verzehr stärkte Mut und Kreativität der Teilnehmer. Die „ Mostviertler Feldversuche“ wurden gegründet.