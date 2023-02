Feier zur Haftentlassung: Autos demoliert, bei Diebstahl erwischt, Morddrohung

Die beiden folgten dem Mann, behaupteten, ihren ersten Arbeitstag zu haben, und entwendeten mehrere Rucksäcke aus dem Umkleideraum. Am Weg nach draußen wurden sie zur Rede gestellt. Beim folgenden Gerangel sollen sie einen Mann verletzt und gedroht haben, ihn mit einem Messer – das sie gar nicht bei sich hatten – umzubringen. „Wir wollten eigentlich nur einen Spaß machen und uns in der Firma einen Kaffee holen“, sagt der 23-jährige, dreifach vorbestrafte, Zweitangeklagte. An die Tat könne er sich kaum erinnern. Man sei zu betrunken gewesen.

Ähnlich wie bei einer weiteren Körperverletzung, die ihm zur Last gelegt wird: Als er von seinem Security-Mitarbeiter am Betreten der „Wiener Wiesn“ gehindert wurde, habe er dem Mann ins Gesicht geschlagen. Acht von 24 Monaten Haftstrafe muss er nun absitzen, sein Komplize kommt mit 15 Monaten bedingt davon. Nicht rechtskräftig.