Einbrecher wurde während des Coups in Bankinstitut eingesperrt

Ein gut ausgetüftelter Coup sieht wohl anders aus. Zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall ist es am Wochenende in einem Bankinstitut in Lassee im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich gekommen. Ein Krimineller dürfte es auf das Geld in der Filiale einer Regionalbank im Marchfeld abgesehen haben. Er hatte sich dabei aber zu dilettantisch angestellt.

Der 45 Jahre alte Slowake hatte während seines Einbruchs in der Bank den Alarm ausgelöst. "er aktivierte dadurch den automatischen Schließmechanismus, weshalb die Türen verriegelten", erklärt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage des KURIER. Der Kriminelle saß damit in der Falle und die Polizei hatte bei der Festnahme leichtes Spiel.