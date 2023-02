Auseinandersetzung mit Teenagern: Busfirma trennte sich von Lenker

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Buschauffeur und vier Asylwerbern in Gmünd hat sich der Arbeitgeber von dem Lenker getrennt. Ein entsprechender "Krone"-Bericht wurde am Montag auf Anfrage bestätigt. Laut einem Video, das den Beginn des Vorfalls am 10. Februar zeige, soll der Lenker die Jugendlichen wegen ihres Benehmens zum Aussteigen aufgefordert haben und in Folge handgreiflich geworden sein. Das Quartett soll auf den Mann eingetreten und ihn verletzt haben.