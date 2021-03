Tschickender Busfahrer in St. Pölten: Was darf ein Chauffeur?

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Busfahrer haben einen stressigen Job. Sie müssen püntklich sein, außerdem wollen die Passagiere sicher ans Ziel gebracht werden. In St. Pölten ist die Busflotte mittlerweile jeden Tag unterwegs, rund 350.000 Kilometer werden pro Jahr zurückgelegt.

Leerfahrt

Keine Frage also, dass Pausen für Buslenker wichtig sind. Doch Dienstagfrüh wurde ein Fahrer beobachtet, der genüsslich bei offener Seitenscheibe an einer Zigarette zog und dabei Kaffee trank. Die Situation wurde an einer Kreuzung im Bereich der Porschestraße in der Landeshauptstadt beobachtet, allerdings handelte es sich offensichtlich um eine Leerfahrt. Der Bus war Richtung Süden unterwegs.