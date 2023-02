Nach Unfall bei Faschingsumzug: Traktorfahrer soll befragt werden

Die Seitenwand des Tiefladers, der von einem Traktor gezogen wurde, soll in einer Linkskurve nachgegeben haben, 20 Personen fielen auf die Straße bzw. in den Graben. 15 Teilnehmer der Gruppe "Superhelden" wurden verletzt, einer davon schwer. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Baden musste in ein Wiener Spital geflogen werden.

Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz. Der Lenker soll sich von der Unfallstelle entfernt haben. Im Zuge der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Sicherstellung des Gefährts an.