Familie in Weinviertler Keller: Kinder zurück in Obhut der Eltern

Im Fall eines Mannes, der mit seiner Familie illegal in einer Kellergasse in Hadres (Bezirk Hollabrunn) gelebt hatte, befinden sich die sechs Kinder wieder in der Obhut der Eltern. Der 54-Jährige, der zwei Behördenvertreter mit Pfefferspray attackiert haben soll, wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Verwaltungsstrafverfahren sind im Laufen.

"Die Familie ist wieder zusammen", bestätigte Rechtsanwältin Astrid Wagner auf APA-Anfrage einen Heute-Bericht. Zuvor hatten sich die Kinder im Alter von sieben Monaten bis fünf Jahren in Obhut der Bezirkshauptmannschaft befunden.