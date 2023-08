Falsche Telekom-Mitarbeiter: Trickdiebe in NÖ festgenommen

Ältere Opfer

Die Vorgehensweise bei den Taten heuer von 20. bis 29. März war laut Exekutive immer dieselbe: Während ein Mann in der Nähe des Pkws wartete, suchten zwei Komplizen Häuser auf, die augenscheinlich von älteren Personen bewohnt wurden.

➤ Lesen Sie mehr: Wiener Neustadt: Historische Funde bei Grabungen in Militärakademie

Die Verdächtigen gaben vor, Leitungen zu überprüfen, den Zählerstand zu kontrollieren oder eine Störung beheben zu müssen, und wurden von den Opfern in die Wohnräumlichkeiten gelassen.

In Folge sollen die Männer Wertgegenstände gestohlen haben. Tatorte lagen in Wien sowie in den Bezirken Tulln, Korneuburg, Neunkirchen, Baden, Mödling und Bruck an der Leitha.