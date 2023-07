Zehn Elfenbeinfiguren am Flughafen Wien sichergestellt

Zehn geschnitzte Elfenbeinfiguren stellten Zollbeamte Ende Juni beim Flughafen Wien sicher.

Ein 54-jähriger polnischer Passagier reiste von Uganda über Istanbul an und wollte gerade im Grünkanal am Zoll vorbeigehen, als er von den Zöllnerinnen und Zöllnern aufgrund einer Risikoanalyse zur Kontrolle gebeten wurde. Dabei wurde ein Röntgenbild seines Gepäcks angefertigt, das den erfahrenen Beamtinnen und Beamten verdächtig vorkam, berichtet das Finanzministerium in einer Aussendung.