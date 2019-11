Falsche Bewegung und der Hundeführer wurde zum Feind

„Die Situation ist eskaliert. Toni wurde vermutlich gebissen und vom Hund in ein Feindbild umgewandelt“. Zwei Wochen nach der tödlichen Hundeattacke auf den 31-jährigen Jagdkommando-Soldaten Dominik R. (Spitzname Toni) in Wiener Neustadt hat das Bundesheer am Freitag vor Journalisten eine Tatrekonstruktion abgehalten und die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen präsentiert.

Während die Truppe auf einer Übung war, sollte Dominik R. die beiden Hunde eines Kameraden betreuen. Weil der sieben Monate alte Welpe „Ragna“ eine Beißhemmung hatte, sollte er demnächst dem Züchter zurückgegeben werden. „Hati“ galt als gut ausgebildeter, 28 Monate alter Belgischer Schäferhund (Malinois). Am 13. November gegen 16 Uhr fuhr der 31-jährige Hundeführer mit seinem eigenen Diensthund „Jack“ im Kofferraum zur abgelegenen Zwingeranlage der Kaserne, um die Tiere zu bewegen.