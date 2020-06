Delikt verjährt? Anwalt beruft gegen Urteil

Für Ehemann Paul Wastl war der Mord-Freispruch ein Schlag ins Gesicht. Jetzt kommt es für die Familie der seit 28. September 2001 verschwundenen Heidrun Wastl (37) allerdings noch schlimmer. Denn der wegen Im-Stich-Lassen eines Verletzten verurteilte Erich W. (42) könnte völlig straffrei ausgehen. Sein Anwalt, Ernst Schillhammer, hat gegen die einjährige Freiheitsstrafe Beschwerde eingelegt. Denn das Delikt könnte bereits verjährt sein.

Heidi Wastls

Der Aufsehen erregende Kriminalfall beschäftigt seit fast zwölf Jahren Polizei , „Cold Case“-Ermittler und die Justiz. Der von Anfang an Hauptverdächtige Tischlerhatte erst vergangenes Jahr, nach über zehn Jahren, eine späte Beichte abgelegt. Die Wiener Neustädter Kindergartenhelferinsei während eines Waldspazierganges mit ihm gestürzt und von einem Ast gepfählt worden.wurde angeklagt und vergangene Woche am Landesgericht Wr. Neustadt des Mordes an der Frau freigesprochen und stattdessen wegen Im-Stich-Lassen eines Verletzten mit Todesfolge zu einem Jahr Haft verurteilt. Da er die Strafe bereits in U-Haft abgesessen hat, ist der 42-Jährige zum Leidwesen vontrauernder Familie ein freier Mann.