Nach Wastl-Urteil wird weiter nach Leiche gesucht

„Was soll ich dazu noch sagen? Da kommt jemand zwölf Jahre lang mit Lügen und nichts als Lügen davon und läuft als freier Mann herum“, sieht Witwer Paul Wastl das Urteil als krasse Fehlentscheidung. Er ist bitter enttäuscht. „Was glauben sie wie es meinem Sohn geht? Er hat keine Mutter, seit er sechs Jahre alt ist. Er konnte es nicht glauben“, so Wastl.

Noch kann sich Erich W. nicht in Sicherheit wiegen. Denn das Bundeskriminalamt hat am Donnerstag angekündigt den „Cold Case“-Fall nicht zu den Akten zu legen. „Wir werden weiter versuchen die sterblichen Überreste der Frau Wastl zu finden“, so BK-Sprecher Mario Hejl.