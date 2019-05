Fall Scharinger: Ermittlungen eingestellt, Polizei sucht weiter

Jennifer Scharinger ist weg. Schon seit 22. Jänner 2018. Was mit der damals 21-Jährigen aus Wien passiert ist, konnte bis heute nicht geklärt werden. Doch davon, dass die junge Frau lebend gefunden wird, geht niemand mehr aus. Auch nicht die Mordermittler des Landeskriminalamtes. Obwohl die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat, sucht die Polizei weiter. Dienstagvormittag wurde erneut eine Suchaktion im Bereich des Hollabrunner Waldes, NÖ, durchgeführt.

Mithilfe von Polizeischülern wurde ein kleiner Bachlauf Zentimeter für Zentimeter durchsucht – die Ermittler hegten den Verdacht, dass die Leiche der jungen Frau hier vergraben worden sein könnte.

Als möglicher Tatverdächtiger gilt weiterhin der Ex-Freund von Scharinger. Mit dem jungen Mann aus dem Waldviertel soll die Vermisste kurz vor ihrem Verschwinden in Streit geraten sein. Er wohnte trotz Trennung noch in ihrer Wohnung in der Ospelgasse in Wien-Brigittenau.

Den Abend vor ihrem Verschwinden verbrachte Scharinger mit einer Freundin, gemeinsam besuchten die jungen Frauen einige Lokale. Der Ex-Freund brachte Scharinger schließlich nach Hause. Dabei entstand auch das letzte Bild der Vermissten: Ein Selfie, auf dem die beiden zu sehen sind. Am nächsten Tag zu Mittag wurde Scharinger noch von Zeugen gesehen, als sie ihre Wohnung verließ. Ihr Handy lag in der Wohnung, ebenso ihre Geldbörse und ihr Reisepass. Die Vermisstenanzeige brachte einige Tage später ein Arbeitskollege ein.