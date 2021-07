Falknerin über ihre Schützlinge: „Wenn er zurückkommt, ist das Vertrauen“

Im Schloss Waldreichs mache man vor allem Öffentlichkeitsarbeit, erzählt Hiebeler. Man versuche den Menschen die Tiere, deren Biologie und Verhalten, und den Sinn der Falknerei näherzubringen. Denn dieser Wissenstransfer stehe an oberster Stelle. Viele würden glauben, man sei der Herr des Vogels, so Hiebeler. „Aber das ist eine Partnerschaft. Jeder ist gleich viel wert. So teilt man auch das erbeutete Wild miteinander. Das ist immerhin die Uridee der Zusammenarbeit.“