Falcos Wiedergeburt in Wr. Neustadt: Revival-Konzert im Akademiepark

Es war am 12. Mai 1994 als Falco erst- und einmalig in Begleitung eines 80-köpfigen Orchesters auf dem Wiener Neustädter Domplatz vor 10.000 Zusehern ein legendäres Konzert zum Besten gab. Bis heute hat das „ Falco Symphonic “ Legendenstatus.

Im heurigen Juni soll sich das musikalische Spektakel zum 30. Jahrestag noch einmal wiederholen. Anlässlich des Jubiläums gibt es am Donnerstag, dem 6. Juni, am Maria Theresien-Platz vor der Theresianischen Militärakademie ein Revival.

Freier Eintritt

Wie die Stadt Wiener Neustadt am Montag bekannt gegeben hat, wird das Open-Air frei zugänglich sein.

„Das Falco-Konzert am Domplatz ist bis heute eines der großen Highlights in der Event-Geschichte der Stadt. Doch auch darüber hinaus werden wir immer wieder darauf angesprochen und ist das Konzert in den Köpfen sehr vieler Menschen präsent. Aus diesem Grund war und ist es nur logisch und konsequent, dass wir anlässlich des 30. Jahrestages des Konzerts ein Revival starten. Wir haben den Termin bewusst so gewählt, dass er während des Städtetags liegt und somit auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bzw. Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Städte in den Genuss dieses Schmankerls kommen“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).