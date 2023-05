"Rock Me Amadeus": Falco-Musical als "Spektakel mit Tiefgang"

Vorschusslorbeeren für "Rock Me Amadeus" kamen per Videos-Grußbotschaft von Horst Bork, 15 Jahre lang Manager des Falken. "Die Story ist hart an der Wahrheit, alles wirkt sehr authentisch", so sein Urteil. "Die alten Hits und die neuen Songs kommen homogen zusammen." An Klassikern wie "Der Kommissar", "Jeanny" oder eben "Rock Me Amadeus" herumzudoktern, sei ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen, sagte Musical Supervisor Michael Reed, für Arrangements und Orchestrierung verantwortlich. "Meine Aufgabe ist es, einen Underscore zu schaffen und mit den Originalsongs zusammenzubringen."

Kostüme, Bühnenbild und Choreografien sollen in "Rock Me Amadeus - Das Falco Musical" den Machern zufolge der Größe der Hits gerecht werden. "Ich habe Falco erst jetzt richtig kennengelernt", meinte Melcher über seine Arbeit an dem Musical. Ab Herbst soll auch das Publikum diese Erfahrung machen.