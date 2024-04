"The Sound of Music": Falcos Wiedergeburt nach 30 Jahren

Exakt 30 Jahre nach dem legendären "Falco Symphonic"-Konzert am Domplatz in Wiener Neustadt kommt es zu einer Neuauflage des Spektakels.

Falco und das 80-köpfige Symphonie-Orchester versetzten am 12. Mai 1994 mehr als 10.000 Zuschauer mit Hits wie „Junge Römer“ und „The Sound of Music“ in Wiener Neustadt in Verzückung. Bis heute hat es für Fans des legendären Falken kein vergleichbares Event mehr gegeben. Am 6. Juni kommt es nun am Maria Theresien-Platz vor der Theresianischen Militärakademie zu einem musikalischen Revival.