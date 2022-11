Fackelfeuer der Landesausstellung muss bis 2026 brennen

Von März bis November ging die Landesausstellung (LA) „Marchfeld Geheimnisse. Mensch.Kultur.Natur.“ über die Bühne. Bei der Abschlussveranstaltung in der Stadthalle Gänserndorf zogen die Region Marchfeld und Stadtgemeinde Marchegg gemeinsam mit LA-Geschäftsführer Guido Wirth und Landtagspräsident Karl Wilfing eine positive Bilanz. 145.427 Besucher wurden bei der Schau registriert, bei den Nächtigungen gab es ein Plus von 37 Prozent, 56 Prozent der Ausstellungsgäste suchten auch noch andere Angebote in der Region auf.

Region gestärkt

Durch die LA wurde die Zusammenarbeit im Marchfeld gestärkt. Touristische und landwirtschaftliche Betriebe, Ausflugsziele und die Schlösser im Marchfelder Schlösserreich arbeiteten erfolgreich zusammen. Durch die Kooperation der Gemeinden und mit der slowakischen Nachbarregion wurden zukunftweisende Projekte umgesetzt. Laut Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der Region 46 Millionen Euro Wertschöpfung erzielt.