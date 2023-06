Explosion bei Juwelier-Raub in Wr. Neustadt: Fluchtfahrzeug in Flammen

Die Rammbock-Bande, die in den vergangenen Wochen bereits in Wien und in der SCS zugeschlagen hatte, überfiel einen Juwelier in der Wiener Neustädter Fußgängerzone. Anschließend flüchteten die Täter mit einem vermutlich gestohlenen BMW.

