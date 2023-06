Ausgebranntes Auto: Rätselraten über Juwelier-Überfall bei Donauzentrum

Der Vorfall erinnert an einen spektakulären Coup vor einem Monat. Insbesondere deshalb, weil erneut eine Filiale derselben Juwelierkette zum Tatort wurde.

Mit einem gestohlenen BMW waren damals zwei Täter in ein Juweliergeschäft in der SCS gerat. Die bislang Unbekannten hatten die Tür eines Lieferanteneingangs aufgebrochen und fuhren mit dem Pkw, den sie in der Nacht zuvor in Wien gestohlen hatten, in das Shoppingcenter.

➤ Mehr lesen: Brand in SCS: Polizei prüft Zusammenhang zu Rammbock-Einbruch in Wien

Mit dem Auto als Rammbock krachten sie schließlich in die Auslage eines Juweliers. Die Einbrecher dürften es bei ihrem Coup vor allem auf hochpreisige Modelle und teuren Schmuck abgesehen haben.