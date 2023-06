EVN-Chef verteidigt teurere Tarife: „Versorgungssicherheit kostet Geld“

Beim Gas- und Stromgeschäft sei daher trotz positivem Gesamtergebnis an Gewinne auch bei den aktuell angebotenen Tarifen nicht zu denken, betont der EVN-Chef mit Verweis auf 400 Millionen Euro Zwischenfinanzierung für die Energiekäufe. „Und ich befürchte, das wird noch einige Jahre so bleiben. Versorgungssicherheit kostet Geld. Neu in den Markt eintretende Mitbewerber müssen das nicht berücksichtigen.“ Von 62 Energieanbietern im Herbst 2022 seien im Jänner nur mehr 12 in Niederösterreich aktiv gewesen.