Europaweiter Bahnausbau soll Güterverkehr auf Schiene bringen

Weil rund 60 Prozent aller Güterzüge mittlerweile aber mindestens eine Landesgrenze überqueren , seien die unterschiedlichen Schienen- und Stromsysteme in den einzelnen Staaten oft ein massives Hindernis für einen europaweiten Warentransfer per Bahn. Hier für eine Harmonisierung zu sorgen, sei daher dringende Aufgabe der Europäischen Kommission, forderte Mikl-Leitner.

Mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen. Das wollen sowohl das Land NÖ als auch die niederösterreichische Industriellenvereinigung (IV), wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und IV-Präsident Kari Ochsner bei einem gemeinsamen Pressetermin am Freitag betonten.

"Gerade für uns als Land mit einer stark exportorientierten Industrie ist das wichtig", betonte die Landeshauptfrau. Die EU-Kommission sei daher gefordert, den Fokus im nächsten EU-Finanzrahmen auch auf den Bahnbereich zu setzen: „Es ist absurd, dass Züge, die von Österreich nach Italien fahren, bei jedem Grenzübertritt Bremstests absolvieren müssen."

Starke Zulieferindustrie

Im Einsatz für eine nachhaltige Wirtschaft spiele der Schienengüterverkehr eine zentrale Rolle, betonte IV-Präsident Ochsner. "Hier kann die Wirtschaft in Niederösterreich mit einer starken Zulieferindustrie einen wesentlichen Beitrag leisten.“ Einer dieser Zulieferer, die Firma Knorr-Bremse in Mödling, war daher am Freitag auch als Schauplatz für ein von der IV NÖ initiiertes Treffen mit Vertretern aus rund 50 Unternehmen ausgewählt worden. Man wolle gemeinsam Lösungen und Strategien für eine nachhaltige Zukunft der Bahnindustrie diskutieren, hieß es.