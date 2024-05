Hightech-Zug kann bei Tunnelunfällen retten und löschen zugleich

Die Ingenieurleistungen und die Entwicklungskooperation mit den Feuerwehren sei intensiv und genial gewesen, so Pluy. Die Anschaffung selbst nennt er teuer, aber voll dem Sicherheitsanspruch der ÖBB entsprechend.

Der neue Zug wird die bisher verwendeten und bei den Feuerwehren stationierten Tunnelrettungsfahrzeuge, die bei Notfällen auf der Straße zufahren und dann auf Zugrädern auf den Schienen weiterrollen können, ersetzen.

Beindruckende Technik

Die technischen Daten des Jets, der in St. Pölten im Rahmen einer Leistungsshow präsentiert wurde, sind beeindruckend. Der gesamte Zug ist druckdicht geschlossen und an beiden Enden mit einem Führerstand ausgestattet. So ist es möglich Gerettete bei Rauch- und Gasbedrohung sicher evakuieren zu können. Der Lokführer kann innerhalb des Zuges von einem Führerstand zum anderen wechseln.