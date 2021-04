Europas Eiserne Geschichte kann erradelt werden

Stacheldraht, Stolperfallen, Schranken, Wachtürme mit Soldaten – Todeszone. Bis 1989 war Ost oder West eine trennende Frage, durchschnitt eine Linie den Kontinent. Bis sich der Vorhang 1989 hob und Nachbarn zu Mitmenschen wurden. Dieser Teil der Geschichte lässt sich nicht nur er-, sondern auch befahren. Und zwar entlang eines Radweges, der sich passenderweise „Iron Curtain Trail“ nennt. Der österreichische Teil wurde nun als „Fahrradroute des Jahres“ ausgezeichnet.

10.400 Kilometer durch 20 Länder

Wer sehr sportlich ist und sehr viel Zeit hat, kann – entsprechende Reisefreiheit wieder vorausgesetzt – an der Barentssee im nördlichsten Norwegen starten und entlang des Radfernweg Euro Velo 13 (so der offizielle Name) 10.400 Kilometer durch 20 Länder bis an das Schwarze Meer radeln. In Österreich stehen rund 400 Kilometer zur Wahl. Wobei auf der Fahrt von Gmünd im niederösterreichischen Waldviertel nach Bratislava die „eisenlose Freiheit“ geradezu zelebriert wird: 13-mal wird die Grenze überquert.