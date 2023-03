Es ist fix: Heute wird in NÖ die schwarz-blaue Koalition präsentiert

Vor allem in Sachen Corona hatten die Freiheitlichen zuletzt viel Druck in den Verhandlungen erzeugt. „Die ÖVP muss vom Corona-Saulus zur Corona-Paulus werden“, verlangte Landbauer „schonungslose Aufarbeitung“, eine „Generalamnestie“ mit unbürokratischer Rückzahlung von Corona-Strafen, aber auch Entschädigung für Impfschäden sowie Eingestehen von Fehlern samt „Ende der Diskriminierung von Ungeimpften in allen Bereichen“. Es dürfe keine weiteren Lockdowns oder „menschenverachtenden Maßnahmen“ mehr geben, hieß es.

Mikl-Leitner ging in diesem Punkt jedenfalls auf die FPÖ zu. "Die Entscheidung für die Impfpflicht war ein Fehler", sagte sie.

Künstler üben Kritik

Allerdings sorgt die schwarz-blaue Zusammenarbeit bereits im Vorfeld für massive Kritik. 17 Künstler haben einen Brief an die ÖVP-Landeshauptfrau geschrieben, die Botschaft ist eindeutig. Sie sprechen sich gegen eine Zusammenarbeit der Volkspartei mit den Freiheitlichen aus. Das Miteinander dürfe nicht nur für Menschen mit „Muttersprache Niederösterreichisch“ gelten, schreiben etwa Kabarettist Josef Hader, Schriftsteller Peter Turrini und Regisseurin Anna-Maria Krassnigg. Sie appellieren an Mikl-Leitners christliche Werte und ihre europäische Überzeugung.