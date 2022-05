Erzeuger schlagen Alarm: "Rind- und Schweinefleisch muss teurer werden"

Was es vor allem brauche, so Schmuckenschlager, seien "planbare und langfristige Rahmenbedingungen, etwa in den Bereichen Tierwohl, Baurecht und Emissionen".

Ein in der Vergangenheit oft diskutierter Punkt ist auch die Lebensmittelkennzeichnung. "Bei der Kennzeichnung brauchen wir einheitliche Systeme und kein Siegel-Wirr-Warr. Vorschriften müssen auch regionale Unterschiede berücksichtigen und es braucht weiterhin effektive Anreizmodelle, damit bäuerliche Betriebe auch künftig investieren", stellte LK NÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner fest.

Wertschöpfungskette

Dass es in Sachen Tierwohl noch mehr Bemühungen geben müssen, dafür sprachen sich auch Franz Rauscher und Werner Habermann von der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf aus. Aber auch sie betonen die Notwendigkeit eines entsprechenden Preises.

"Aufgrund der stark gestiegenen Produktionskosten ist klar, dass neben den Erzeugerpreisen auch Rind- und Schweinefleisch in der Theke teurer werden muss. Für eine sichere und stabile Eigenversorgung ist es von besonderer Bedeutung, auf welchem Niveau eine längerfristige Preisstabilisierung gelingt. Die gesamte Wertschöpfungskette muss kostendeckend funktionieren und jeder Akteur muss etwas verdienen können", sagte Habermann.