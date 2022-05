750 Motorrad-Raser zum Saisonstart in Niederösterreich erwischt

Mehr als 750 Raser, der Großteil davon Biker, sind am Wochenende im Rahmen eines Motorrad-Schwerpunkteinsatzes der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich auf der Passstraße "Kalte Kuchl" (Bezirk Lilienfeld) erwischt worden. Zwei Lenkern drohe der Entzug des Führerscheines, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Zwei Motorradfahrer wurden mit 144 bzw. 140 km/h in einer 70er-Zone gemessen. 18 Kennzeichen wurden wegen Gefahr im Verzug abgenommen.

950 Biker wurden kontrolliert, 76 Motorräder kamen auf den Prüfstand. 27 Organmandate wurden an Ort und Stelle eingehoben und 155 Lenker werden wegen technischer Mängel angezeigt. In neun Fällen wurden die gesetzlich vorgeschriebenen Lärmimmissionen überschritten. Die Betroffenen werden ebenfalls angezeigt. Im Bezirk Wiener Neustadt wurde ein Motorrad aus dem Verkehr gezogen, bei dem die Lauffläche in der Mitte des Vorderreifens komplett abgefahren war.