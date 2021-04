Erstlesebücher für Erwachsene sollen Mut machen

Wiesmayer ist Deutschlehrerin für Erwachsene. Sie unterrichtet sowohl in der Privatwirtschaft, als auch in sozialen Einrichtungen, ihre Schüler sind sowohl international tätige Manager großer Konzerne als auch Menschen mit Migrationshintergrund. Auch funktionale Analphabeten betreut Wiesmayer.

Mutmacher in Buchform

Als der Deutschunterricht im ersten Lockdown kurzerhand abgesagt wurde, überlegte Wiesmayer, wie sie ihre Schüler trotzdem erreichen konnte. Da kam ihr die Idee zu den Erstlesebüchern für Erwachsene: „Die Texte sind in sehr einfachem Deutsch gehalten und in großer Schrift gedruckt. Ähnlich wie Kinderbücher – nur mit realen Themen, die Erwachsene betreffen, wie Arbeitslosigkeit, unerfüllter Kinderwunsch, Demenz, Flucht“, erzählt die 54-jährige Hennersdorferin (Bezirk Mödling).

Per Post hat Wiesmayer die Bücher an ihre Schülerinnen und Schüler geschickt und am Telefon mit ihnen gelesen. Mittlerweile kann man die Bücher auch im Handel oder beim Österreichischen Bundesverlag (ÖBV) erstehen.

Die Porträts auf den Buchumschlägen hat Wiesmayer selber gezeichnet, „das sind keine bildlosen Protagonisten, sondern echte Menschen“, verdeutlicht die Deutschlehrerin. Das nächste Buch hat sie bereits im Kopf: Eine Hilfe zum Schreibschriftlernen soll es werden.