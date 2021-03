Lisa Gadenstätter: "Ich brenne für die Menschen"

„Talk 1“ trägt jetzt den Untertitel „Die Menschen der Woche“. Es wird also nicht mehr zu einem bestimmten Thema getalkt.

Ja, wir haben das Format ein bisschen umgestellt, um es noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu bringen. Ich finde es sehr schön, dass man bei den „Menschen der Woche“ mehr Zeit hat, in den Gesprächen in die Tiefe zu gehen und auch die Menschen besser darzustellen. Die Rückmeldungen sind sehr gut und wir möchten auch dabei bleiben.

Man hört oft, dass es schwierig ist, Frauen als Talk-Gäste fürs TV zu gewinnen. Hat sich daran etwas geändert?

Es ist ein bisschen besser geworden, aber die altbekannten Hürden sind nach wie vor da, wie etwa die Kinderbetreuung. Frauen sagen gerade am Abend: Das geht nicht, ich muss oder ich möchte bei den Kindern zu Hause bleiben. Frauen überlegen auch länger als Männer, ob sie zu einem Thema etwas sagen wollen oder nicht. Wir bemühen uns bei „Talk 1“ wirklich sehr, immer Hälfte-Hälfte bei den Studiogästen zu haben. Es gelingt uns nicht immer. Wir haben aber auch schon einmal nur Frauen im Studio gehabt.

Was kann man tun, damit sich mehr Frauen trauen, vor die Kamera zu treten? Haben Sie eine Strategie?

Wir reden ihnen gut zu, gerade, wenn sie unsicher sind. Wir wollen in „Talk 1“ ja niemanden vorführen. Wenn wir eine Expertin einladen oder eine Person, die gerade einen Film gedreht hat, dann wollen wir diesen Personen eine Möglichkeit geben, sich als Frauen zu präsentieren und zu zeigen, was sie Tolles machen. Ich merke schon im Vorgespräch, dass manchmal Sorgen da sind: Was werde ich jetzt gefragt? Und was, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Sind die Fragen böse? Und diese Angst kann man dann schon nehmen. Die Fragen sind vielleicht kritisch, aber nie so, dass jemand an den Pranger gestellt wird.