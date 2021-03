ROMY 2021: Lisa Gadenstätter

Seit zwei Jahren ist Lisa Gadenstätter neben Hanno Settele Haupt-Host der wöchentlichen „Dok 1“-Schiene auf ORF 1. Und sie begrüßt zum wöchentlichen „Talk 1“ – jeweils am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 1. Aber Gadenstätter liefert nicht nur spannende Information und außergewöhnliche Hintergründe. Sie kämpft auch (erfolgreich) gegen Hass im Netz. Nun ist Gadenstätter für eine ROMY im Bereich Information nominiert.

Lisa Gadenstätter, 1978 in Salzburg geboren, startete 1998 bei Ö3, wo sie in den Bereichen Chronik und Innenpolitik arbeitet - darunter den Saliera-Diebstahl. Seit April 2007 präsentiert sie in ORF eins die „ZIB 20“. Außerdem moderiert sie die „ZIB 24“. 2018 erhielt Lisa Gadenstätter mit Elisabeth Gollackner den Hauptpreis in der Kategorie Fernsehen beim Prälat-Leopold-Ungar-JournalistInnenpreis 2018 für „DOKeins: Schluss mit Schuld – Was der Holocaust mit mir zu tun hat“.