Erneut Nachbeben bei Gloggnitz in Niederösterreich

Im Raum Gloggnitz im Bezirk Neunkirchen hat sich am Dienstag erneut ein Nachbeben ereignet. Um 8:11 Uhr wurde eine Magnitude von 2,1 verzeichnet, teilte GeoSphere Austria mit. "Das Beben wurde im Raum Gloggnitz schwach bis deutlich wahrgenommen", hieß es in einer Aussendung.

Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Seit den Erschütterungen der Magnitude 4,2 am 30. März bei Gloggnitz hat es in den letzten Wochen mehrere Nachbeben gegeben. Die bisherigen Nachbeben wurden mit einer Stärke von 1,3 und 1,8 registriert.