Wieder Nachbeben bei Gloggnitz in Niederösterreich

Samstagnacht hat es erneut ein schwaches Erdbeben in der Gegend von Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) gegeben. Das Beben erreichte eine Stärke von 1,3 und wurde vereinzelt in der Nähe vom Epizentrum verspürt, teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in einer Aussendung mit.

Wie beim Nachbeben am Freitag hieß es auch diesmal, dass Schäden an Gebäuden bei dieser Stärke nicht zu erwarten sind.