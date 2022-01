Erinnerungen an das „Zuhause Kraftwerk“

Die Familie sei nie reich gewesen, so Hampl, „aber reich an wunderschönen Erlebnissen“. Der 83-Jährige erinnert sich etwa daran, wie er mit seinem Vater in der Wiese gegenüber des Kraftwerks lag, oder wie er als 4-Jähriger mit seinen ersten Skiern den Hang nahe dem Kraftwerk hinunterfuhr. Auch ein ganz besonderer Besuch ist ihm in Erinnerung geblieben: Sein Vater sollte die Pendel-Uhr des damaligen Staatskanzlers und späteren Bundespräsidenten Karl Renner reparieren. Dieser besaß eine Villa in Gloggnitz, die heute als Museum für Zeitgeschichte dient. Hampl, damals fünf Jahre alt, durfte mitkommen und erhielt in der Zirbenstube von Karl Renners Frau Louise ein Butterbrot.

Äußerlich hat sich das Kraftwerk kaum verändert, auch der Zwetschken- und Marillenbaum von damals stehen noch. Nur die Wohnung selbst hat sich verändert: Sie wurde mit der zweiten Werkswohnung zusammengelegt und steht mittlerweile leer.