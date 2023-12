Freispruch für Blackwater-Gründer in Waffenschieber-Prozess

Sie wurde als die mächtigste Privatarmee der Welt bezeichnet. Erik Prince (54) ist der Gründer des amerikanischen Söldnerunternehmens Blackwater, das ab den 90er-Jahren von der US-Regierung mehr als eine Milliarde US-Dollar für teilweise geheime Sicherheitsaufträge bekommen hat. Unter anderem stellte es Spezialeinsatzkräfte für den Irak-Krieg. Schwer in Verruf gekommen ist der Unternehmer mit seiner Söldnerarmee, nachdem Kämpfer 2007 in Bagdad ein Massaker an Zivilisten angerichtet hatten. Vor laufenden Kameras wurden 17 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, erschossen. Später wurde Blackwater umbenannt und verkauft. Prince gilt auch als Berater von US-Präsident Donald Trump, seine Schwester Betsy DeVos ist Bildungsministerin in Trumps Kabinett.