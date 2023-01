Entlüftung defekt: Hunderte Schweine in Mastbetrieb verendet

Hunderte Schweine sind in der Nacht von 2. auf 3. Jänner in einem Mastbetrieb im Bezirk Mistelbach verendet. Dies bestätigte die Bezirkshauptmannschaft am Freitag gegenüber orf.at. Auch viele Ferkel waren unter den Tieren.

Allerdings soll in dem Fall nach den bisherigen Ermittlungen kein menschliches Versagen vorliegen. Der Stall, der etwas außerhalb einer Ortschaft liegt, ist mit einer Frischluftanlage ausgestattet. Diese sollte automatisch frische Luft in den Stall einleiten.