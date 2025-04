Enthauptete Biber: Kripo fand bei Hausdurchsuchung Biberfelle

Wie berichtet, wurde in einer Abfallkompostieranlage in St. Veit an der Gölsen am 17. Februar ein enthaupteter Biber im gesammelten Biomüll entdeckt. Der makabere Fund blieb kein Einzelfall: Genau ein Monat später, am 17. März 2025, wurde erneut ein enthauptetes Nagetier in derselben Kompostieranlage im Müll aufgefunden. Wie bereits im ersten Fall wurde der Biber-Kadaver zur genaueren Untersuchung an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) überstellt.

Schusstrauma festgestellt

Bei der Untersuchung wurden "metalldichte Schatten im Bereich des abgetrennten Hals- und Schulterbereiches“ und "ein Schusstrauma im Hals- und Schulterbereich“ festgestellt, teilte die Polizei mit. Sprich, die Tiere wurden erschossen und anschließend zerstückelt. Das Wildtiermanagement Niederösterreich setzte daraufhin das Landeskriminalamt NÖ in Kenntnis. Spezialisten des Ermittlungsbereiches für Umwelt- und Wildtierkriminalität übernahmen die Ermittlungen.