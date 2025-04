Kripo ermittelt in NÖ: Biber wurden getötet und enthauptet

In einer Kompostieranlage in St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, wurde am 17. Februar 2025 gegen 16 Uhr ein enthaupteter Biber im zu verarbeitenden Biomüll entdeckt.

Der schockierende Fund wurde von einem Mitarbeiter der Anlage gemacht, der umgehend die zuständige Kontaktstelle des Landes Niederösterreich beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz, informierte.