Deponie-Skandal in St. Pölten: Jetzt gibt es erste Details zur Räumung

ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf kündigte bereits vor einigen Wochen an, dass die mutmaßlich illegalen Vorgänge in der Deponie auch noch die Staatsanwaltschaft beschäftigen werden. Zuletzt war davon die Rede, dass eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung vorbereitet werde.

Fest steht auch, dass kein ungeeignetes Material in der Deponie verbleiben darf, nicht-deponierfähiges Material sei zudem nachzubehandeln.

Mithilfe von Experten-Gutachten wurden nun die erforderlichen Ziele und Maßnahmen für eine sogenannte Verfahrensanordnung festgelegt. In dieser Anordnung ist eine komplette Räumung des Areals samt begleitender Aufsicht und Überwachung festgelegt.

Wie der KURIER erfuhr, stehen nun auch schon die nächsten Schritte in der Causa fest.

Seitens des Landes wird betont, dass die Räumung in kleinen Abschnitten (25 mal 25 Meter) erfolgen soll. Damit will man die Geruchsbelästigung für die Anrainer auf ein erträgliches Maß minimieren. In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Bürger über den „beißenden Geruch“ beschwert, der von dem Areal ausging. Es bildete sich sogar eine Bürgerinitiative.

Der Sanierungsaufwand wird von der Behörde als „sehr hoch“ eingeschätzt. Involviert in die Causa sind mittlerweile auch die Zollbehörden sowie das zuständige Bundesministerium.