Deponie-Skandal in St. Pölten wird jetzt ein Fall für die Justiz

Nachdem nun die ersten Ergebnisse vorliegen, stehen auch schon die nächsten Schritte fest. „Im Moment gehen wir von einer notwendigen Räumung der Deponie aus. Zusätzlich werden auch noch weitere engmaschige Probeschürfe in allen Bereichen, auch in den älteren Arealen und an den Randwällen, angeordnet und durchgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass keinerlei ungeeignetes Material in der Deponie verbleibt“, heißt es seitens des Landes Niederösterreich.

Interne Prüfung

Betont wird aber auch, dass „eine unmittelbare Gefährdung des Grundwassers ausgeschlossen werden kann, da es sich um eine abgedichtete Deponie handelt“.