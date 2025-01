Mutmaßlicher Deponie-Skandal in NÖ: Jetzt wehrt sich der Betreiber

Im Zusammenhang mit einer wegen möglicher illegaler Ablagerungen gesperrten Deponie in St. Pölten hat sich am Freitag der Betreiber zu Wort gemeldet. Greenpeace hatte zuletzt ein größeres Ausmaß vermutet, diese Aussagen wies die Zöchling Abfallverwertung GmbH in einer Aussendung zurück.