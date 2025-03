Wieder Vorfall vor Schule in St. Pölten: Schüler von Böller getroffen

Ein 13-Jähriger, der sich bei einer Bushaltestellte vor dem Gymnasium in der Josefstraße befand, wurde von einem Böller getroffen und verletzt. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, der Jugendliche musste in weiterer Folge in das Universitätzsklinikum St. Pölten gebracht werden. Er soll Verletzungen am Oberschenkel erlitten haben.

Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung. Der Böller-Wurf soll sich gegen 13.12 Uhr ereignet haben, sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linzerstraße unter 059133 3195-100 erbeten.

Eltern randalierten

Erst am Donnerstag kam es zu einem Polizeieinsatz bei einer Mittelschule in der Landeshaupstadt. Eltern hatten zuerst Lehrer beschimpft und dann auch noch Polizisten verletzt. Die beiden Syrer wurden angezeigt, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte angesichts des Falls einmal mehr härtere Strafen für "Integrationsunwillige".