Polizeieinsatz in St. Pölten: Eltern randalierten in Schule

Aggressive Eltern haben am Donnerstag für einen Polizeieinsatz in einer Schule in St. Pölten gesorgt. Ein 38-Jähriger und seine um zwei Jahre jüngere Frau sollen laut Aussendung beim Abholen ihrer Tochter, die sich bei einem Sturz leicht verletzt hatte, mehrere Lehrer beschimpft und herumgeschrien haben.

Auch gegenüber der verständigten Polizei soll sich das Paar "äußerst aggressiv" verhalten haben. Gegen den Mann wurde Pfefferspray eingesetzt. Zwei Beamte wurden verletzt.