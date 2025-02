St. Pölten: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss angehalten

Ein übermüdeter E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss ist am Donnerstagnachmittag in St. Pölten gestoppt worden. Eine Zivilstreife hatte den 19-Jährigen bemerkt, als er auf der Josefstraße mit "deutlich überhöhter Geschwindigkeit" Richtung Norden unterwegs gewesen war, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung.

Statt stehenzubleiben, raste der Mann davon. Schließlich wurde er an seiner Wohnadresse angehalten. Der 19-Jährige wird der Verwaltungsbehörde angezeigt.