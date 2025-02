NÖ: Voll beladener Schotter-Lkw stürzte in Bachbett

An der denkbar ungünstigsten Stelle in der Siedlung kam am Donnerstag ein Schotter-Lkw in Reinsberg (Bezirk Scheibbs) von der Straße ab. Der voll beladene Laster durchstieß ein Brückengeländer und stürzte in den Steinbach, wo er die Ladung verschüttete und dann auf der Seite zu liegen kam.