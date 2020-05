Enthaftung nach Vergewaltigung: ÖVP will Antworten von Zadic

DNA-Auswertung nicht abgewartet

Aber auch wenn der mutmaßliche Täter nun in U-Haft sitzt, wollen es ÖVP und FPÖ nicht darauf beruhen lassen. Beide Parteien haben deswegen parlamentarische Anfragen an Justizministerin Alma Zadic ( Grüne) gerichtet. Sie fordern Erklärungen zu dem Verhalten des Richters. Zuvor hatte bereits der ÖVP-Bürgermeister von Poysdorf einen Protestbrief an die Justizministerin geschrieben.

Von der FPÖ war eine derartige Reaktion auch zu erwarten gewesen. Eine ÖVP-Anfrage an eine Ministerin des Koalitionspartners hingegen überrascht. Eingebracht hat die Anfrage der Weinviertler Mandatar Andreas Minnich, wobei nicht alle in der ÖVP-Fraktion darüber glücklich waren.

Die beiden Anfragen unterscheiden sich auch sehr stark. Beide Parteien wollen klarerweise wissen, warum der Haftrichter die DNA-Auswertung nicht abgewartet hatte. Sonst allerdings geht es der FPÖ mehr um die Person des Asylwerbers, während die ÖVP stärker den Richter im Visier hat. Verbunden mit einer in eine Frage verpackte Aufforderung an Alma Zadic: „Welche Schritte werden Sie setzen, um künftig derartige fragwürdige Entscheidungen zu verhindern?“