Vergewaltiger in St. Pölten: Volles Geständnis vor dem Richter

Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit finden derzeit bereits wieder Prozesse am Landesgericht St. Pölten statt.

Attacken

Ein Fall, der für besonders viel Aufsehen in der Bevölkerung gesorgt hat, wurde am vergangenen Donnerstag verhandelt. Vor Gericht erschien jener Mann, der vier Frauen in der Landeshauptstadt attackiert haben soll. Bei zwei Angriffen vergewaltige der 21-Jährige sogar seine Opfer.