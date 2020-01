So wurde "Das Phantom von St. Pölten" gefasst

In der Nacht auf den 29. Dezember, wenige Stunden nach seiner letzten Tat, klopften Fahnder an die Wohnungstür von Stefan H. (Name geändert) Sie nahmen den 21-Jährigen fest, weil er kurz zuvor eine Frau attackiert haben soll. Die Polizei in der niederösterreichischen Landeshauptstadt war sich sicher, dem Richtigen die Handschellen angelegt zu haben. Denn H. hatte einen Fehler begangen. Er verlor in dem Gerangel am Tatort seine Geldbörse, deshalb führte die Spur schnell zu ihm.