Poysdorf protestiert gegen Freilassung nach versuchter Vergewaltigung

Nach einer versuchten Vergewaltigung einer 55-jährigen Frau in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) schlägt eine Entscheidung am Landesgericht Korneuburg hohe Wellen: Nur wenige Stunden nach der Tat wurde der dringend tatverdächtige 22-jährige afghanische Asylwerber vom Richter aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Für die Polizei und die Stadt Poysdorf eine unverständliche Entscheidung, weil ein entscheidendes Ermittlungsergebnis – der Abgleich der DNA-Spuren – zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlag.

Der Bürgermeister von Poysdorf, Thomas Griessl ( ÖVP), wandte sich deswegen nun in einem Schreiben erbost an Justizministerin Alma Zadic ( Grüne). Laut Griessl habe diese Entscheidung dazu geführt, dass die Stimmung bei den Bewohnern gekippt sei. Gleichzeitig leitete Landtagspräsident Karl Wilfing ( ÖVP) aus Poysdorf über den Nationalratsabgeordneten Andreas Minnich ( ÖVP) eine parlamentarische Anfrage dazu in die Wege.

Opfer biss Peiniger

Laut den Ermittlungen ist der mutmaßliche Täter am vergangenen Dienstag über die Frau hergefallen und hat versucht, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen. In der Hand hatte der Angreifer eine 20 Zentimeter langes Messer. Das Opfer wehrte sich und erlitt mehrere Schnittwunden. Zudem biss die Frau ihrem Peiniger in den Genitalbereich. Der Peiniger ließ von ihr ab und flüchtete.

Kurze Zeit später wurde der junge Mann im Zuge der Alarmfahndung festgenommen. Er bestritt aber jeglichen Zusammenhang. Die vermeintliche Tatwaffe, das Messer, wurde gefunden und sichergestellt.