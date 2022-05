Entgleisung bei Dierdorf-Sozialgala: ÖVP durch den Kakao gezogen

Auch in SPÖ-Kreisen empfand man den Auftritt als „deplatziert“. „Ich habe mich deshalb auch bei den ÖVP-Vertretern dafür entschuldigt, und bin jetzt aber über den Angriff äußert verwundert“, sagt SPÖ-Chef Rainer Spenger. Die ÖVP hatte ihren Ärger am Montag mit einer Aussendung öffentlich gemacht.

Preisträger

Bei der Gala wurden Preise in drei Kategorien vergeben. Claudia Altmann-Pospischek wurde in der Kategorie "Zivilcourage" für ihren öffentlichen Kampf gegen den Krebs ausgezeichnet.

Beatrix Kohlhauser und der Verein "U are special", die sich gemeinsam für Menschen mit Behinderungen einsetzen, wurden in der Kategorie "Soziales Projekt" mit 3.000 Euro belohnt.

Die am Neujahrstag 2021 verstorbene Altbürgermeisterin Traude Dierdorf erhielt eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk postum verliehen. Tochter Elke nahm die Trophäe stellvertretend entgegen. „Traude Dierdorf war eine beeindruckende Frau, die Spuren hinterlassen hat in Wiener Neustadt. Es steht uns allen gut zu Gesicht, wenn wir ihr soziales Erbe fortführen. Im Interesse der Menschen, die in Not geraten sind und im Interesse der Gerechtigkeit in unserer schönen Stadt“, erklärte Spenger. Aktuell ist der Sozialpreis mit 31.000 Euro dotiert.