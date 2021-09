Entdeckung der Stille: Buddhas Weisheiten am Waldviertler Bauernhof

„Es ist kein Kloster, sonst hätte ich einen traditionellen tibetischen Bau herstellen können“, erklärt sie. Außerdem würde es dafür mindestens vier vollordinierte Nonnen brauchen, aber „das ist schwierig, da gibt es nicht viele – ich war eine der ersten überhaupt“. Nun sorgt Palmo dafür, die Gelübde weiterzugeben – eine Lama zu haben, die Nonne ist, ist rar. Anstatt in einem traditionellen tibetischen Bau wird sie das in naher Zukunft in einem klassischen Waldviertler Gebäude machen – in einem Bauernhof, dessen Geschichte bis ins 17. Jahrhundert reicht.

„Ich hatte die Vision von einem Vierkanthof, zunächst im Mühlviertel, aber dann habe ich diesen hier gefunden“, erzählt sie in der Küche des alten Hauses. Es soll ein Klausurinstitut werden: Hier können sich Menschen zurückziehen, die sich der weiterführenden buddhistischen Praxis zuwenden möchten, aber auch Interessierte, „unabhängig von ihrer Konfession“, die sich an einem abgegrenzten Ort in geistige Stille zurückziehen wollen. „So etwas gibt es in Österreich noch nicht“, sagt Chöje Lama Palmo.

Sie selbst werde, je nach Art der Klausur, auch Laien die Grundlagen der Meditation beibringen, „damit der Geist in sich ruhen kann, dann ist es überall leichter – im Job, in der Familie. Es ist für alle offen, im Speziellen für jene, die sich entschieden haben, dem Pfad Buddhas zu folgen.“ Im Schreinraum finden bis zu 70 Personen Platz; einige wenige können auch direkt am Hof wohnen.

„Im Sommer 2019 haben wir mit den Renovierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Es war ziemlich heruntergekommen, es gab nicht einmal einen Wasseranschluss.“ Im Moment wird noch an allen Ecken und Enden gearbeitet, damit im Jänner die ersten Klausuren stattfinden können.